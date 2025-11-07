El hombre más rico del mundo, Elon Musk, tuvo el jueves la oportunidad de convertirse en el primer billonario de la historia tras una votación de los accionistas que otorgó al consejero delegado de Tesla acciones por valor de un billón de dólares si alcanza ciertos objetivos de rendimiento durante la próxima década.

La votación se produjo tras semanas de debate sobre su historial de gestión en el fabricante de coches eléctricos y sobre si alguien merecía una remuneración sin precedentes, suscitando acalorados comentarios desde pequeños inversores hasta gigantescos fondos de pensiones e, incluso, el Papa.

También se produjo sólo tres días después de que un informe europeo mostrara que las ventas de coches Tesla volvieron a caer el mes pasado, incluido un desplome del 50% en Alemania. Al final, más del 75% de los votantes aprobaron el plan cuando los accionistas se reunieron en Austin, Texas, para su asamblea anual.

“Fantástico grupo de accionistas”, dijo Musk tras el recuento final de votos, y añadió: “Agarraos a vuestras acciones de Tesla”. Musk ganó la votación con holgura, demostrando que los inversores siguen confiando en él a pesar del descenso de las ventas, la cuota de mercado y los beneficios de Tesla, todo ello atribuible en gran medida a Musk.

Debido a su implicación en teorías conspirativas y sus incursiones en política, tanto en Europa como en Estados Unidos, los clientes de automóviles abandonaron la empresa este año.

A pesar de la oposición de varios grandes fondos, entre ellos CalPERS, la mayor pensión pública de EE.UU., y el fondo soberano de Noruega, Musk vio cómo el acuerdo sin precedentes era aprobado por el 75% de los votos, arrancando grandes aplausos de la audiencia en la junta general anual de la firma celebrada el jueves.

Dos organismos de control corporativo, Institutional Shareholder Services y Glass Lewis, también se opusieron al paquete, lo que enfureció tanto a Musk que llegó a llamarlos “terroristas corporativos” en una reciente reunión de inversores.

Aunque Musk obtuvo la mayoría de los votos, los críticos sostienen que el consejo de administración estaba demasiado en deuda con Musk, que su comportamiento últimamente era demasiado imprudente y que las riquezas ofrecidas eran excesivas.

“Ya tiene cientos de miles de millones de dólares en la empresa y decir que no se quedará sin un billón es ridículo”, dijo Sam Abuelsamid, un analista de la firma de investigación Telemetry que ha estado cubriendo Tesla durante casi dos décadas. “Es absurdo que los accionistas piensen que vale tanto”.

Sus partidarios sostienen que Musk necesita ser incentivado para centrarse en la empresa mientras trabaja para transformarla en una potencia de IA que utiliza software para operar cientos de miles de automóviles Tesla de conducción autónoma -muchos sin volante- y robots Tesla, desplegados en oficinas, fábricas y hogares, y que realizan muchas tareas que ahora manejan los humanos.

