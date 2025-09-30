Un taxi autónomo de la empresa Waymo fue detenido por la policía de San Bruno, California, luego de realizar una vuelta en U ilegal. Al acercarse al vehículo, los oficiales descubrieron que no había un conductor humano, lo que impidió levantar una infracción.

La corporación explicó en redes sociales que “nuestras libretas de multas no tienen una casilla para ‘robot’”, reconociendo que era la primera vez que enfrentaban un caso así. Tras el hecho, los agentes se comunicaron con la empresa para notificar la falla en el sistema.

Waymo señaló a la AFP que sus vehículos están diseñados para obedecer las reglas de tránsito y aseguró que investigará el caso. “Estamos comprometidos a mejorar la seguridad vial a través de nuestro aprendizaje en curso”, indicó.

La compañía opera flotas de taxis autónomos en ciudades como San Francisco y Los Ángeles. Estos autos Jaguar blancos equipados con sensores y sistemas de mapeo son una alternativa de transporte en crecimiento, aunque incidentes como este reflejan los retos pendientes de la movilidad autónoma.