Policía Municipal despliega decenas de patrullas en la glorieta del kilómetro 20

Decenas de unidades de la Policía Municipal fueron movilizadas la tarde de este lunes a la glorieta del kilómetro 20, donde desde el mediodía se mantiene un bloqueo encabezado por transportistas. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial el motivo del despliegue.

Las patrullas fueron observadas estacionadas en un área a un costado del puente de la glorieta del kilómetro 20, lo que generó expectación entre automovilistas y personas que circulaban por la zona. De acuerdo con los reportes, al menos una veintena de unidades permanecían concentradas en el lugar.

Cabe recordar que este mismo punto fue bloqueado por transportistas a partir de las 12:00 horas, quienes restringieron el paso vehicular como parte de sus protestas. Aunque se ha permitido la circulación a vehículos particulares en algunos momentos, el tránsito ha sido intermitente.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado si la presencia policial tiene como objetivo reforzar la seguridad, dialogar con los manifestantes o preparar un posible operativo para liberar la vialidad. La situación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se brinde información oficial.

Automovilistas que transitan por el sector han sido exhortados a tomar precauciones y considerar rutas alternas, debido a la presencia tanto del bloqueo como del despliegue policial.