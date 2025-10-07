A 07 de octubre de 2025-. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Centro, detuvieron a un hombre identificado como Jair Alberto S. G., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad personal.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Ramón Aranda e Ignacio de la Torre, en la colonia Obrera, cuando agentes municipales realizaban labores de prevención y vigilancia observaron a un hombre corriendo por la vía pública con las manos esposadas al frente, el cual pedíaauxilio mientras era perseguido por otro sujeto.

De inmediato, los oficiales intervinieron conforme a los protocolos de seguridad para verificar la situación y al entrevistarse con el hombre que pedía ayuda, este denunció que había logrado escapar de una vivienda donde permaneció privado de su libertad durante días, sin recibir alimento, siendo víctima de agresiones físicas y amenazas.

Así mismo el denunciante identificó al individuo que lo perseguía como uno de sus captores, por lo que los agentes procedieron a la detención de quien dijo llamarse Jair Alberto S. G. de 31 años, mientras que la víctima fue resguardada y trasladada al departamento de Trabajo Social de esta dependencia policial.

Previa lectura de derechos, el ahora detenido fue puesto a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.