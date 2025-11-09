En respuesta a un reporte ciudadano, elementos de la Dirección de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal actuaron con prontitud y sensibilidad para auxiliar a un perro que presentaba una aparente fractura en una de sus patas delanteras, visiblemente dolorido y con dificultades para alimentarse.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Costa de Oro y San José, del fraccionamiento Parajes de San José, donde los oficiales asignados a la unidad 976 se acercaron a una ciudadana que alertaba sobre la condición del animal. Al verificar la situación, el personal procedió a brindar los primeros auxilios al canino para estabilizar su lesión y, acto seguido, lo resguardaron para proteger su integridad.

Destacable fue la decisión humanitaria de uno de los oficiales intervinientes, quien, conmovido por la situación del animal y demostrando un profundo compromiso más allá de sus funciones, tomó la decisión de hacerse cargo del perro en modo de adopción, asegurándole así un hogar responsable y los cuidados veterinarios necesarios para su completa recuperación.

Vecinos de la zona, quienes agradecieron el apoyo de la corporación, manifestaron que el canino llevaba un tiempo considerable en dichas condiciones, lo que hacía crítica su situación.

Este acto refleja los valores de servicio y empatía que la SSPM fomenta en sus elementos, recordando que la seguridad pública se construye también a través de acciones que protegen la vida.