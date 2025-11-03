Inicio » Policia Municipal sorprende a sujeto en posesión de cristal
Policia Municipal sorprende a sujeto en posesión de cristal

by Salvador Miranda
 Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Carlos Alberto H. H., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

 

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Marqués de Sade y Marqués de Antares, en el fraccionamiento Valle del Marqués, se percataron de un sujeto a bordo de una motocicleta de la marca Italika RC 50, color guinda, sin matriculas de circulación, la cual era conducida de manera imprudente.

 

Motivo por el cual fue abordado por protocolos de seguridad para hacerle saber que sería presentado ante el juez cívico, por lo que al realizarle una inspección preventiva se le localizó entre sus pertenencias un envoltorio de plástico con aproximadamente 24 gramos de cristal.

 

Previa lectura de derechos, Carlos Alberto H. H. de 43 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado. 

