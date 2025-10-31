Inicio » Policías estatales reparten burritos y apoyo a familiares de pacientes en hospitales de Chihuahua
CHIHUAHUA, CHIH., 31 de octubre de 2025. – Elementos de la Dirección de Vinculación y Proximidad Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizaron una jornada de apoyo ciudadano en los alrededores del Hospital General Salvador Zubirán Anchondo y el Hospital Morelos del IMSS, con el objetivo de fortalecer la cercanía entre la corporación y la comunidad chihuahuense.

Durante la mañana, de 9:00 a 12:00 horas, personal operativo de la Policía de Proximidad convivió con familiares de pacientes que esperaban información médica, entregando alrededor de 100 burritos y diversas bebidas como muestra de empatía y respaldo hacia quienes enfrentan momentos difíciles.

La actividad fue encabezada por los suboficiales Prieto Galván Santiago, Villegas Lucero Marcela Vanessa, Resa Botello Karina, Medellín Gaytán Luis, Franco Bustillos Verónica, y el oficial Lechuga Corrales Efrén, quienes participaron directamente en la preparación y entrega de los alimentos.

Con acciones como esta, la SSPE busca reforzar su compromiso con la proximidad social, fomentando una relación más humana, solidaria y de confianza entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad del estado.

