Inicio » Policías Municipales refuerzan sus conocimientos en materia de localización de narcóticos
Ciudad JuárezPortada

Policías Municipales refuerzan sus conocimientos en materia de localización de narcóticos

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantiene el compromiso de continuar con la profesionalización y desarrollo de sus elementos, por lo cual durante el presente mes agentes municipales asistieron a reforzar sus conocimientos a través de una capacitación en localización de narcóticos.

Este taller denominado “TRAP MATE Dynamic Interdiction”, fue impartido por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés), el cual se llevó a cabo en la ciudad de Houston, Texas.

El objetivo de la capacitación es ampliar el conocimiento de los preventivos sobre técnicas de entrevista, identificación de contrabandistas, redes, vehículos preparados y pistas de compartimientos ocultos para el trasiego de narcóticos, y de esta manera combatir el narcomenudeo de manera eficiente.

Este curso dio inicio el pasado 03 de noviembre, mismo que concluirá el próximo sábado 08 del presente mes, en el cual se pretende que los elementos refuercen sus conocimientos interactuando con personal policiaco de varios estados de México y elementos de la Secretaría de Marina.

Con esta capacitación los agentes preventivos tendrán la oportunidad de poner en práctica y replicar los conocimientos teóricos adquiridos para buscar eficientizar el trabajo cotidiano.

You Might Also Like

You may also like

Vinculan a proceso a 5 imputados por ataque armado en tortillería “Tres...

Reitera SSPE validez de la Licencia Digital como documento oficial en el...

Conalep Chihuahua realiza la 15ª sesión del taller “Escuela para Madres, Padres...

Aplican Guardianes del Agua de la J+ más de 40 acciones correctivas...

Continuarán mañana esterilizaciones de mascotas en Primaria Ignacio Manuel Altamirano

Convoca Dirección de Educación al 4to Torneo de Ajedrez Municipal 2025

Juárez noticias All Right Reserved.