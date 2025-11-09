La Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantiene el compromiso de continuar con la profesionalización y desarrollo de sus elementos, por lo cual durante el presente mes agentes municipales asistieron a reforzar sus conocimientos a través de una capacitación en localización de narcóticos.



Este taller denominado “TRAP MATE Dynamic Interdiction”, fue impartido por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés), el cual se llevó a cabo en la ciudad de Houston, Texas.



El objetivo de la capacitación es ampliar el conocimiento de los preventivos sobre técnicas de entrevista, identificación de contrabandistas, redes, vehículos preparados y pistas de compartimientos ocultos para el trasiego de narcóticos, y de esta manera combatir el narcomenudeo de manera eficiente.



Este curso dio inicio el pasado 03 de noviembre, mismo que concluirá el próximo sábado 08 del presente mes, en el cual se pretende que los elementos refuercen sus conocimientos interactuando con personal policiaco de varios estados de México y elementos de la Secretaría de Marina.



Con esta capacitación los agentes preventivos tendrán la oportunidad de poner en práctica y replicar los conocimientos teóricos adquiridos para buscar eficientizar el trabajo cotidiano.