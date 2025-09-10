Inicio » Polonia derriba drones rusos tras violación de su espacio aéreo
Polonia derriba drones rusos tras violación de su espacio aéreo

by Guayo Cab
Varsovia. — El gobierno polaco denunció un “acto de agresión” tras el ingreso de drones rusos a su espacio aéreo durante un ataque contra Ucrania. Por primera vez desde el inicio del conflicto, aeronaves polacas y aliadas respondieron con fuego para neutralizar los objetos hostiles.

El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informó que Varsovia mantiene contacto directo con la OTAN. La incursión provocó el cierre temporal del espacio aéreo, incluyendo el aeropuerto internacional Chopin.

Las fuerzas armadas detectaron más de diez drones en la zona fronteriza y confirmaron que algunos fueron derribados. Hasta el momento, no se han reportado víctimas.

El primer ministro Donald Tusk notificó al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre las medidas adoptadas. Por su parte, Ucrania advirtió que una respuesta débil alentaría a Moscú a extender sus ataques más allá de Europa del Este.

El incidente ocurre tras declaraciones del nuevo presidente polaco, Karol Nawrocki, quien alertó que Vladimir Putin podría intentar invadir otros países.

Este episodio se suma a provocaciones anteriores: en 2023 un misil ruso atravesó el espacio aéreo polaco, y en 2022 un proyectil de defensa ucraniana mató a dos civiles en la localidad de Przewodow.

