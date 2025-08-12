Faltando menos de un año para que arranque el Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA continúa con reuniones constantes para definir detalles clave. Uno de los temas más sensibles es la sede del partido inaugural, donde México busca que el Estadio Azteca mantenga ese honor histórico.

Sin embargo, la FIFA ha puesto una condición muy estricta al gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum. Para conservar el partido inaugural en el Azteca, México debe cumplir con una serie de compromisos fiscales firmados en 2018 durante la administración de Enrique Peña Nieto. El más importante es garantizar la exención total de impuestos para las federaciones, empresas y negocios relacionados con la organización del Mundial.

Este acuerdo, plasmado en un documento oficial llamado “Garantías Gubernamentales”, consta de 93 páginas y está siendo revisado con lupa por la actual administración. La representante de México ante FIFA, Gabriela Cuevas, ha declarado que estos compromisos están en evaluación y que las negociaciones siguen en marcha con todos los involucrados, incluyendo a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.

Además, la FIFA ha dejado claro que México es el único país anfitrión que aceptó estas garantías fiscales, lo que pone presión para que cumpla. De no hacerlo, el partido inaugural podría mudarse a Estados Unidos, donde se especula que ya hay interés por quedarse con este evento tan importante.

Mientras tanto, Monterrey y Guadalajara ganan protagonismo como sedes clave en la Copa del Mundo, con partidos de repechaje asignados, lo que ha disminuido un poco el foco en Estados Unidos. Pero la gran incógnita sigue siendo quién podrá llevarse la gloria de abrir el Mundial 2026.

Con estas negociaciones aún en marcha, México se juega no solo el honor histórico de tener el partido inaugural en el Azteca, sino también el impulso turístico y económico que ello implica. FIFA ya puso las cartas sobre la mesa, ahora queda ver si la administración de Claudia Sheinbaum cumple con lo pactado en el pasado para mantener viva la tradición mundialista en tierras mexicanas.