La gobernadora Maru Campos arrancó en la Escuela Secundaria 3044 de la ciudad de Chihuahua el Programa Juntos Construimos, con el que se mejorará la infraestructura de planteles de Educación Básica, en beneficio de 13 mil 989 estudiantes.

El proyecto contempla en su primera fase la intervención en 45 planteles de la capital, cuyas necesidades fueron gestionadas por las diputadas locales Nancy Frías, Joss Vega, y por la diputada federal, Manque Granados.

En su mensaje, Maru Campos destacó el compromiso y la determinación que tiene su Gobierno para dignificar las instituciones educativas y garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con espacios seguros y de calidad en los 67 municipios.

“No se olviden de cumplir sus sueños y no olviden que estamos aquí los servidores queriendo que les vaya bien y que sientan un respaldo por parte de nosotros: No están solos y no están solas”, dijo la Gobernadora a los jóvenes presentes.

Durante el acto la mandataria entregó nuevas butacas, mesas binarias, escritorios para docentes, luminarias, pizarrones, aires evaporativos, calentones, balones, pintura y material de mantenimiento.

Como parte del proyecto también repintarán cruces peatonales, se rehabilitarán las canchas, los sanitarios y los espacios públicos.

La diputada federal Manque Granados, expresó que este programa está diseñado para dignificar los espacios donde niñas y niños desarrollan sus habilidades.

“Con este programa y desde nuestras trincheras, tengan por seguro que trabajamos para mejorar las vidas de todos y cada uno de ustedes”, afirmó la legisladora.

Por su parte Cristina Rivas, directora del plantel, reconoció el esfuerzo del Gobierno del Estado, y agradeció a las autoridades y titulares de las distintas dependencias por escuchar y atender puntualmente las necesidades de las escuelas.

“Gracias por priorizar la educación, por voltear a ver nuestro plantel y a las demás escuelas, por tener esa voluntad y velar por el bien de nuestros estudiantes, porque contar con una buena infraestructura permite escuelas dignas”, manifestó.

Durante el evento protocolario se contó con la presencia de docentes y alumnos de la Secundaria 3044, además de la Primaria Vicente Riva Palacio y la Secundaría Batalla Sacramento.

También estuvieron presentes los titulares de las secretarías de Educación, de Desarrollo Rural, y de Comunicaciones y Obras Públicas, así como los directores del Instituto Chihuahuense del Deporte, Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, entre otros.