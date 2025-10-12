Inicio » Por culminar la construcción del Centro de Asistencia Social en Cuauhtémoc: SCOP
Chihuahua

Por culminar la construcción del Centro de Asistencia Social en Cuauhtémoc: SCOP

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), informó que se encuentran en la etapa final de la construcción del Centro de Asistencia Social para niñas, niños y adolescentes tutelados por el DIF Estatal, con necesidades de atención neurológica, en el municipio de Cuauhtémoc.

Con una inversión cercana a los 70 millones de pesos, el proyecto contempla la intervención de más de 4 mil 700 metros cuadrados de construcción, distribuidos entre la primera y segunda parte del complejo.

Las labores concluirán con la instalación eléctrica en áreas educativas, aplicación de pintura en cancha, resanes, sellado de lavamanos, limpieza general y colocación de pergolado.

Una vez en funciones, este espacio tendrá capacidad para atender hasta 100 menores de 8 a 18 años, y ofrecerá espacios diseñados para su desarrollo físico, emocional y educativo.

