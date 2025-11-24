Por razones logísticas ajenas a Fundación Grupo México y al Gobierno del Estado, se informó que la llegada del Dr. Vagón, El Tren de la Salud, al municipio de Delicias será pospuesta, por lo que el convoy permanecerá temporalmente en la ciudad de Chihuahua.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común detalló que los servicios médicos gratuitos, así como la entrega de medicamentos a la población que lo requiera, continuarán brindándose los días 25 y 26 de noviembre en la capital, en la antigua estación del ferrocarril, ubicada en la avenida División del Norte.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, destacó que durante estos días se entregarán 500 fichas de atención a partir de las 6:00 de la mañana, con el fin de que la ciudadanía pueda acceder oportunamente a las consultas.

Respecto al arribo del Dr. Vagón a Delicias, el funcionario aseguró que se mantendrá informada a la población para que las y los habitantes de la región puedan aprovechar las atenciones del Tren de la Salud.