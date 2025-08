Pese al discurso de austeridad que pregona Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que su viaje a España no ofende a nadie, ya que lo pagó con sus propios recursos.

En conferencia de prensa, el diputado morenista aseguró que su viaje a España fue para cumplir una promesa a su esposa, y que prefiere quedar mal con la oposición que con ella.

“Yo no erogué un solo cinco de la Cámara de Diputados y no me pueden negar que tengo derecho a vacacionar con mi esposa. No ofendo a nadie. ¿A quién ofendo? Si es mi dinero el que gasto.

“Y si intento en un lugar y en un horario que no lastima a nadie, no incumplo mi responsabilidad constitucional. Es más, le aseguro que hay muchos también de otros partidos vacacionando allá. Pero no salen. Porque ellos (la oposición) tienen una narrativa de tratar de deteriorar la imagen de quienes estamos en la 4T.

“Mire, mi esposa y yo somos católicos y nunca lo hemos negado. Y yo fui, cada año voy a San Juan de los Lagos a caminar. Mi esposa, desde que nos casamos hace 40 años, iba incluso embarazada de mi primera hija. Y caminamos de Aguascalientes, cerca de Zacatecas, hasta San Juan de los Lagos… Y un año me dijo, prométeme que me vas a llevar al Camino de Santiago. Y le dije, sí. Y prefiero quedar mal con la oposición que con mi esposa”, explicó.

El legislador morenista resaltó que no existió acto ilegal alguno ni una conducta indebida, ya que lo que hizo fue compensar a su esposa con una mínima acción en ocasión de su aniversario de matrimonio.

“Nuestras parejas nunca son resarcidas. Les quitamos calidad de vida, tiempo y nunca se recuperan. En realidad, nunca resarcimos esta ausencia. Nuestras parejas nos acompañan siempre, tanto en los momentos difíciles, complejos, aunque también en los momentos agradables”, detalló.

Proceso