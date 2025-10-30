El Campus Nuevo Casas Grandes (CNCG) de la UACJ celebró la novena edición de su concurso de cuento corto “Cuéntamelo en octubre”, certamen literario enmarcado en el 52 Aniversario de la institución, que convoca a escribir a estudiantes de las universidades y preparatorias de la región noroeste de Chihuahua.

La premiación se llevó a cabo la tarde del 28 de octubre en una emotiva ceremonia realizada dentro de la biblioteca del CNCG, cuyo presídium estuvo integrado por la Mtra. Gabriela Muñoz García, coordinadora del programa de trabajo social, quien representó a la jefa del campus, la Mtra. Miriam Galaz Piñón; la Lic. Desireé Delgado Sujo secretaria del Comité Universitario Pro Arte y Cultura (CUPAC) y la Lic. Elizabeth Mendoza Barrio, integrante del Jurado Calificador.

Por segundo año consecutivo la ganadora del primer lugar de “Cuéntamelo en octubre” fue la estudiante de la UACJ Nesly Jaqueline García Herrera, del programa de psicología, por su cuento corto titulado “Madre”, historia que la hizo acreedora a un premio en efectivo.

El segundo lugar fue para Nora Allison Rentería Villalobos, alumna del Colegio Nacional Cumbres, con un cuento titulado “Las nubes de Anhelí”, mientras que César Elí González Villalobos, alumno de la UACJ en la licenciatura en mercadotecnia, obtuvo el tercer lugar por su historia “El visitante”.

El Jurado Calificador también concedió dos menciones honoríficas, las cuales correspondieron a los cuentos escritos por los jóvenes Mateo Guerrero Fernández de Castro, de la Academia Juárez y Camila Flores, estudiante de la licenciatura en psicología de la UACJ.

A nombre del comité organizador, la Lic. Delgado Sujo destacó que en esta ocasión se recibieron un total de veinte cuentos, doce correspondientes a estudiantes de la misma universidad y ocho cuentos de alumnos de diversas escuelas de nivel media superior.

Acentuó que cada uno de los cuentos que hoy son premiados, poseen elementos destacados, creativos y provocativos, a la mente, a la imaginación y a los sentidos, por lo que invitó a los presentes a dar toda la atención al momento en que se les dé lectura, ya que este es un gran encuentro con las historias, con la imaginación y con las letras que les han dado forma.