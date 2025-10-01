La sala Arturo Ripstein fue el escenario donde estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se reunieron para la premiación del Quinto Concurso de Cortometraje Mis Derechos Universitarios. La convocatoria fue realizada por la Defensoría de los Derechos Universitarios en marzo de 2025, con el propósito de fomentar la creatividad, impulsar la participación estudiantil y dar a conocer entre la comunidad universitaria este servicio

El licenciado Gustavo Adrián Paredes Pineda, de la Defensoría de los Derechos Universitarios, expresó que “este espacio ofreció una dinámica interactiva en la que el alumnado de pregrado de todos los institutos conoció la existencia de la Defensoría de los Derechos Universitarios y, a su vez, sus derechos como estudiantes”. Añadió que los cortometrajes fueron evaluados por un panel de tres jueces con experiencia en cinematografía, derecho y medios audiovisuales.

Asimismo, destacó que esta edición ha sido la que, hasta el momento, ha contado con mayor participación, con un total de 22 cortometrajes recibidos.

En el discurso de bienvenida, el licenciado Omar Olivas Padilla expresó en su mensaje la importancia de la participación de los estudiantes en este concurso:

“Hablar de los derechos universitarios es algo que nos corresponde a todos. La universidad no solo es un espacio académico, sino que aquí se construyen ciudadanos integrales. Conocer los derechos universitarios es conocer las garantías que existen en nuestra vida universitaria. En esta quinta edición celebramos y reconocemos el entusiasmo y compromiso de los estudiantes que participaron. A través de sus proyecciones audiovisuales invitan a reflexionar a través de su visión. De esta forma colaboran en la construcción de una sociedad respetuosa y una universidad justa”.

Ganadores

Primer lugar: “Zapatos rotos”

Equipo: Natalia Paola Márquez Hernández y Ana Paola Guerra Raudales estudiantes del Programa de Diseño Digital de Medios Interactivos en el IADA.

Este cortometraje aborda el tema de la discriminación por nivel socioeconómico

Segundo lugar: “El cambio finalmente llegó”

Equipo: Paola Merari Fernández Cruz (estudiante Licenciatura en Derecho); Carlos Jonathan Robles Salas y Esteban Barraza Almada (Licenciatura en Sociología)

El cortometraje habla sobre el derecho universitario de la solicitud de cambios de instituto o campus

Tercer lugar: “Tus derechos no son una opción”

Equipo: Héctor Johan Prieto Espadas (Licenciatura en Diseño Gráfico)

A través de este proyecto audiovisual se hace un breve recuento de algunos servicios ofertados en la universidad, así como derechos estudiantiles, de manera informativa.

Menciones Honoríficas

“Nuestros Ladridos”

Equipo: Luz Gabriela Rosales Lara (Licenciatura en Administración de Empresas) y Ruth Alexandra Rosales Lara (Licenciatura en Trabajo Social)

“Derecho a ser Informado”

Equipo: Iván Carmona Muñoz, Yareli Velasco Carrasco y Ana Claudia Lara Valle, (Licenciatura en Médico Cirujano)

“No entre nadie que no sepa química”

Equipo: Jonathan Eduardo Zúñiga Millanes (Licenciatura en Químico Fármaco Biólogo)