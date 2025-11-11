Inicio » Premiarán con 50 mil pesos a seis policías destacados en Juárez
Premiarán con 50 mil pesos a seis policías destacados en Juárez

El Gobierno Municipal de Juárez reconocerá a seis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Coordinación General de Seguridad Vial con un estímulo económico de 50 mil pesos cada uno.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, informó que la convocatoria se realiza en coordinación con la Comisión Edilicia de Seguridad Pública del Ayuntamiento para distinguir a quienes hayan tenido una labor destacada durante el año.

Las y los agentes interesados deberán presentar su currículum y documentación que respalde acciones sobresalientes en el servicio. La recepción de expedientes estará a cargo de la regidora Mireya Porras Armendáriz, coordinadora de la Comisión de Seguridad, y de la Comisión de Honor y Justicia del Distrito Sur.

La convocatoria será difundida en los próximos días y la entrega de documentos permanecerá abierta hasta el 4 de diciembre. Un comité integrado por regidores, representantes ciudadanos y la Contraloría Municipal evaluará los casos para seleccionar a los ganadores.

Muñoz Morales señaló que con esta medida se busca reconocer el trabajo operativo de los cuerpos de seguridad y fortalecer su compromiso con la comunidad.

