¿Ya estás listo para ver a los ganadores del Premio Oscar 2023? Aquí te presentamos la lista completa de los nominados de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, toda vez que se busca reconocer el talento de productores y actores, así como el trabajo del séptimo arte en cualquier parte del mundo.

Premios Oscar 2023: Te decimos dónde ver la ceremonia

Mejor Película

Sin novedad en el frente

Almas en pena de Inisherin

Avatar: El sentido del agua

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

TÁR

Top Gun Maverick

El triángulo de la tristeza

Mejor Película de Animación

Pinocho de Guillermo del Toro

Marcel the Shell with Shoes On

El gato con botas: El último deseo

El monstruo marino

Red

Mejor Director

Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

Todd Field por TÁR

Steven Spielberg por Los Fabelman

Ruben Östlund por El triángulo de la tristeza

Mejor Actriz

Cate Blanchett por TÁR

Ana de Armas por Blonde

Andrea Riseborough por To Leslie

Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes

Michelle Williams por Los Fabelman

Mejor Actor

Brendan Fraser por The Whale

Austin Butler por Elvis

Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin

Paul Mescal en Aftersun

Mejor Guion

Almas en pena de Inisherin de Martin McDonagh

Todo a la vez en todas partes de Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Los Fabelman de Tony Kushner y Steven Spielberg

TÁR de Todd Field

Mejor Película Internacional

Sin novedad en el frente

Argentina, 1985

Close

EO

The Quiet Girl

Mejor Fotografía

Sin novedad en el frente

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Elvis

El imperio de la luz

TAR

Mejor Canción

Black Panther: Wakanda Forever – Lift Me Up de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna y Ryan Coogler

RRR – Naatu Naatu de Kala Bhairava, M. M. Keeravani y Rahul Sipligunj

Tell It Like a Woman – Applause de Diane Warren

Top Gun Maverick – Hold my hand de Lady Gaga

Todo a la vez en todas partes – This is a life de David Byrne, Mitski y Son Lux

Mejor Banda Sonora

Sin novedad en el frente

Babylon

Almas en pena de Inisherin

Los Fabelman

Todo a la vez en todas partes

Mejores Efectos Especiales

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Dónde ver las películas de los directores mexicanos

Pinocho de Guillermo del Toro – Netflix

Le Pupille de Alfonso Cuarón – Disney+

Bardo de Alejandro González Iñárritu – Netflix

Todos estos filmes los podrás disfrutar en las diferentes plataformas de streaming o bien en el cino conforme las vayan liberando.

Dónde ver la ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2023

Como cada año la ceremonia de los Premios Oscar la podrás seguir a través de la señal de Azteca 7.