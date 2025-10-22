Autoridades de los distintos niveles de Gobierno iniciaron con las reuniones de planificación del Operativo San judas Tadeo 2025, a través del cual se garantizará la seguridad para los peregrinos y visitantes que acuden cada año a la capilla ubicada en el poblado de Tomás García.

Durante la jornada de trabajo, que encabezada por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), se estableció una mesa de mando interinstitucional bajo el esquema del Sistema de Comando de Incidentes, desde donde se coordinarán las acciones de las distintas dependencias.

La festividad principal se llevará a cabo el martes 28 de octubre. Sin embargo, se prevé que el operativo inicie desde el sábado 25.

Como parte de la tradición, los caminantes recorren una distancia aproximada de 15 kilómetros sobre la carretera Chihuahua-Delicias, tramo en el cual se desplegará personal de diversas dependencias para una vigilancia permanente.

Se prevé la participación de elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal de Chihuahua y de Aquiles Serdán, CEPC, Coordinación Municipal de Protección Civil y de Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Además de paramédicos de la Cruz Roja y de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE), personal de las secretarías de Comunicaciones y Obras Públicas, de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Humano y Bien Común, y de la Comisión Federal de Electricidad.

La CEPC exhortó los devotos que planean realizar la caminata a seguir las recomendaciones de seguridad, mantenerse hidratados, portar ropa y calzado cómodos, y respetar los señalamientos establecidos.