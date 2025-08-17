Inicio » Presenta Fiscal zona norte avances en carpetas de investigación a familias, en caso Plenitud
Presenta Fiscal zona norte avances en carpetas de investigación a familias, en caso Plenitud

El Fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, atendió a familiares de las personas sin vida encontradas en el crematorio “Plenitud”, a quienes dio a conocer el seguimiento de la información contenida en las carpetas de investigación.

La reunión se efectuó este sábado en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en donde se revisaron los avances del caso y se brindó orientación a los afectados de lo que se lleva a cabo en el proceso de identificación y entrega de los cuerpos.

Se atendieron sus puntos de interés e hicieron compromisos para nuevas acciones a implementar, como la realización de un posible mural en la barda de la Fiscalía, para la conmemoración de sus familiares fallecidos.

El Fiscal Salas, agradeció a las víctimas el tiempo que compartieron, y externó admiración ante su fortaleza y empeño a pesar de la situación, también aseguró que esta dependencia y su personal, siempre estarán a la orden para resolver cualquiera de sus dudas.

