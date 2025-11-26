-Una reforma a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco, integrante deL Congreso del Estado de Chihuahua y representante del Partido del Trabajo, presentó ante el pleno una Iniciativa para reconocer la Violencia Vicaria, reformando el artículo 5 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“El objetivo de esta propuesta es instaurar la violencia vicaria como un tipo específico de violencia contra las mujeres, reconociendo que esta forma de agresión utiliza a hijas, hijos u otras personas cercanas como instrumentos de daño, con el propósito de ejercer control, intimidación o castigo hacia ellas específicamente” dijo la diputada del PT.

Con el apoyo de las legisladoras de Morena, se manifestaron en tribuna, exigiendo que se legisle el tema en Chihuahua “¿que no les da vergüenza ser el único estado que no ha legislado Violencia Vicaria?” Comentó enérgica la diputada del PT.

Esta propuesta además de visibilizar la violencia vicaria como una manifestación extrema de violencia de género hacia las mujeres, fortalece el marco jurídico estatal, garantizando mayor protección a mujeres y familias.

“Como presidenta de la Comisión de Igualdad es mi deber y me entusiasma impulsar políticas públicas de prevención, atención y sanción frente a esta forma de violencia hacia las mujeres”

Acompañada de la colectiva “atena”, la Diputada Márquez Nolasco presentó esta propuesta y subrayó que esta reforma responde a la necesidad de proteger integralmente los derechos humanos de las mujeres en Chihuahua.

Con esta acción, el Partido del Trabajo reafirma su compromiso con la justicia social, la igualdad de género y la construcción de un Estado libre de violencia hacia las mujeres.