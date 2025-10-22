En el marco de la XLVII Semana del Humanismo, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de la Facultad de Filosofía y Letras, llevó a cabo la presentación del libro “Repensar el 85: Repensar el movimiento universitario que cambió a Chihuahua”, de autoría del Dr. Martín Zermeño Muñoz.

El evento se realizó en el Polifórum de la Facultad, con la presencia de distinguidos invitados especiales como el exgobernador del estado, José Reyes Baeza; el Dr. Alfredo de la Torre; la Lic. Patricia Ruiz Anchondo; el Lic. Jaime García, y el Mtro. Rubén Torres Medina, quienes compartieron reflexiones en torno a la obra y el contexto histórico que aborda.

El libro propone un análisis profundo sobre el movimiento universitario de 1985, el cual marcó un parteaguas en la vida política y social de Chihuahua. A través de la memoria de sus protagonistas, Zermeño reconstruye los hechos y el impacto de este suceso que, más allá de su carga moral, representó un impulso clave en la lucha democrática del país.

Martín Antonio Zermeño Muñoz, originario de Chihuahua capital, es Doctor en Comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Máster en Comunicación Política y Marketing Electoral por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, y Licenciado en Periodismo por la propia UACH. Con más de tres décadas de experiencia como docente en instituciones públicas y privadas, actualmente se desempeña como catedrático de tiempo completo en la UACH.

Zermeño ha ocupado diversos cargos en el ámbito de la comunicación pública, entre ellos la coordinación de Comunicación Social en el Ayuntamiento de Chihuahua y en la UACH, así como puestos estratégicos en el Gobierno del Estado.

La presentación de este libro representa una oportunidad para revivir, analizar y comprender un momento clave en la historia reciente de Chihuahua, cuyos ecos aún resuenan en las luchas sociales y democráticas actuales.