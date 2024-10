Presenta Rosana Díaz reforma para garantizar el derecho a la salud en situaciones de emergencia

Juárez, Chih. El derecho a la salud es un derecho fundamental de todas las personas, expresó la legisladora morenista Rosana Díaz en su exposición de motivos al presentar una reforma al artículo 54 de la Ley Estatal de Salud en el estado de Chihuahua con el fin de garantizar los servicios de atención médica por razón de emergencia.

Esta reforma tiene como propósito mejorar la capacidad de respuesta de los servicios médicos de urgencia y eliminar obstáculos que comprometan la vida y la salud de los pacientes en situaciones críticas.

En muchos casos, los hospitales, especialmente los privados, niegan o retrasan la atención de

emergencias médicas argumentando que los pacientes no pueden cubrir los costos de manera inmediata. Esta práctica vulnera el derecho a la salud y pone en riesgo la vida de las personas. Esta situación ha llevado a consecuencias fatales o a secuelas permanentes en casos que pudieron haberse tratado a tiempo.

Asimismo, los hospitales públicos, aunque no suelen rechazar pacientes

por mótivos económicos,

enfrentan una saturación que dificulta su capacidad de respuesta inmediata.

Otra problemática

relevante es la falta de

conocimiento o capacitación del personal médico y administrativo en cuanto a la obligación de atender a todos los pacientes en situación de emergencia.

Algunos centros de salud ignoran las disposiciones legales o no cuentan con protocolos claros para atender urgencias sin demora.

es importante mencionar que esta problemática se agrava en las zonas rurales y de difícil acceso, donde los hospitales y centros de salud son escasos. En muchos casos, las personas deben desplazarse largas distancias para recibir atención médica, y cuando llegan a los hospitales, enfrentan las mismas barreras administrativas y económicas que retrasan su atención.

En este sentido la presente reforma pretende que todas las personas o instituciones públicas o privadas que tengan conocimiento de accidentes o que alguna persona requiera de la prestación urgente de servicios de salud, deberán garantizar con todos los medios a su alcance, que los mismos sean trasladados a los establecimientos de salud más cercanos, en los que deberán recibir atención inmediata, sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones.

Por último, Díaz Reyes resaltó la importancia de trabajar de manera coordinada los tres órdenes de gobierno y hospitales que brindan atención privada para que ningún chihuahuense en situación de emergencia carezca de atención médica.