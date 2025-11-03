A 50 meses del inicio de la actual administración, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) presentó avances tangibles en la disminución de homicidios, el combate al crimen y la consolidación operativa de las corporaciones que integran el sistema estatal de seguridad.

Durante una rueda de prensa encabezada por el Secretario Gilberto Loya, se dio a conocer que Chihuahua mantiene una tendencia sostenida a la baja en homicidios dolosos, con una reducción estatal del 17 %, lo que representa 1,811 vidas preservadas en comparación con el periodo anterior.

Solo en octubre de 2025, 44 de los 67 municipios no registraron víctimas de homicidio.

Entre los municipios con mayor incidencia histórica, Ciudad Juárez redujo en un 20 % el número de homicidios, equivalente a 1,150 casos menos, mientras que Madera y Bocoyna presentaron disminuciones del 54 % y 46 %, respectivamente, como resultado del despliegue territorial y la coordinación institucional en zonas de alta complejidad.

En materia operativa, la SSPE reportó la puesta a disposición de 16,388 presuntos criminales, el aseguramiento de 1,477 armas de fuego, 156,159 cartuchos útiles, 3,378 cargadores y 1,435 artefactos explosivos. Además, se llevó a cabo la destrucción de 502 campamentos, 88,730 plantas de amapola y más de 4.6 millones de plantas de marihuana.

El trabajo operativo también permitió el aseguramiento de 3.2 toneladas de marihuana; 176,882 kilogramos de cristal; 20.6 kilogramos de cocaína y cinco millones de unidades de fentanilo.

En materia patrimonial, se aseguraron 4, 580,662 millones de pesos; 87,730 dólares; 3,467 vehículos recuperados y 1,415 unidades relacionadas con hechos delictivos.

Los resultados de la SSPE reflejan la consolidación de una estrategia integral de seguridad en Chihuahua, basada en la investigación, la tecnología y la coordinación con fuerzas federales y autoridades ministeriales. Esta labor sostenida ha permitido reducir la violencia, fortalecer la presencia institucional y avanzar hacia un entorno más seguro para las familias chihuahuenses.