El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, presentó este lunes los resultados alcanzados durante los primeros 50 meses de la actual administración en la Zona Norte de Chihuahua durante una rueda de prensa, donde destacó una reducción sostenida en delitos de alto impacto, reflejo de la estrategia integral implementada en Ciudad Juárez y municipios colindantes.

En este periodo, la Policía del Estado logró una disminución del 20% en homicidios dolosos, con 1,150 casos menos en comparación con el periodo previo, lo que representa más de 1,100 familias chihuahuenses que no fueron alcanzadas por la violencia. Tan solo en octubre de 2025, Ciudad Juárez registró la cifra más baja de homicidios en los últimos 10 años, con menos de 70 víctimas.

Asimismo, se reporta una reducción del 20% en homicidios dolosos contra mujeres, 33% en robo de vehículo con violencia, 36% en violencia de género y una disminución del 67% en el delito de extorsión, al pasar de 33 a solo 11 casos.

En materia operativa, la SSPE ha detenido a 6,130 generadores de violencia, además de asegurar 693 armas de fuego, 963 cargadores, 26,763 cartuchos útiles y 335 piezas de equipo táctico, así como un dron empleado para actividades ilícitas.

Durante este periodo también se registraron importantes resultados en el combate al narcotráfico, con el aseguramiento de 133.2 kilogramos de cristal, 38.2 kilogramos de cocaína, 619.7 kilogramos de marihuana y 2 millones 859 mil 637 dosis de fentanilo, además de la realización de 50 cateos y 206 operativos espejo en la frontera norte.

Cabe señalar que Juárez mantiene una tendencia positiva en seguridad pública, con una reducción promedio del 40% en los principales delitos, gracias a la coordinación operativa, el fortalecimiento institucional y el uso de tecnología aplicada a la prevención y reacción inmediata.

La SSPE reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo las estrategias en beneficio de las familias juarenses y chihuahuenses, porque con seguridad damos resultados.