Elementos de la Secretaria de Seguridad Pública lograron el arresto de José Manuel H. M. y José Jesús S. R., por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de robo de vehículo con violencia y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Campestre Virreyes fueron abordados por una mujer quien les reportó haber sido despojada de su automóvil de la marca Honda Civic en color gris, modelo 2012, por dos sujetos armados.

Con los datos obtenidos implementaron un operativo de búsqueda donde ubicaron un automotor con las características antes reportadas, cuyo conductor al notar la presencia policial aceleró su marcha de manera sospechosa.

Al márcales el alto a los tripulantes, estos hicieron caso omiso y emprendieron la huida, originándose una persecución la cual concluyó en la colonia Educación, en el cruce de las calles Roberto Fierro y bulevar Oscar Flores Sánchez, donde perdieron el control del vehículo para impactarse con un tráiler cisterna.

Tras la colisión, del lado del conductor descendió un masculino identificado como José Manuel H. M. de 33 años, quien fue detenido de manera inmediata en el lugar, un segundo sujeto, identificado como José Jesús S. R. de 18 años, el cual al descender del vehículo emprendió la fuga a pie, siendo alcanzado para su arresto.

Al realizar una inspección preventiva en el interior del vehículo siniestrado, los oficiales localizaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, junto con un cargador abastecido con seis cartuchos útiles.

Posteriormente la víctima reconoció el vehículo antes mencionado como de su propiedad e identificó a los dos detenidos como los presuntos responsables de haberle robado su automotor.

Previa lectura de derechos José Manuel H. M. de 33 años y José Jesús S. R. de 18 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente para determinar su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes citados.