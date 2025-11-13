Inicio » Presentan a cuarto involucrado en el secuestro y asesinato de hijo de empresario
Presentan a cuarto involucrado en el secuestro y asesinato de hijo de empresario

Agentes Investigación de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, cumplimentaron una orden de aprehensión a un cuarto presunto participante en el secuestro y homicidio del hijo de un empresario en Ciudad Juárez.

El detenido fue identificado como Edgar Antonio C. C. , de 34 años de edad, quien se encontraba internado en el Cereso número 3 por diverso delito.

Se le cumplimentó la orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado y homicidio calificado, bajo la causa penal 5665/202, por la cual, han sido detenidos y sujetos a proceso otros tres involucrados: Bryan Eduardo G. R. , de 19 años de edad; Sergio Jonathan S. C. , de 33 años y César Eduardo O. M. , de 26 años de edad.

Cabe resaltar que, en la continuación de la audiencia inicial, quedaron vinculados a proceso Bryan Eduardo G. R., Sergio Jonathan S. P., y César Eduardo O. M., ratificándoles la prisión preventiva como medida cautelar y se dictó un plazo para la investigación complementaria de 6 meses.

La Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro mantiene las investigaciones en torno al secuestro y posterior homicidio de la víctima Jesús Gerardo G. P., quien fue localizado sin vida el pasado 01 de noviembre, en el cruce de las calles Ejido López Mateos y Ejido Cuauhtémoc, de la colonia el Papalote.

La audiencia de formulación de imputación para Edgar Antonio C. C., tendrá lugar mañana 13 de noviembre.

