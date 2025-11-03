En conferencia de prensa, Raúl de León Apráez, presidente del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), informó sobre los avances que se tienen en la construcción del parque de policías Club Guardianes de Juárez.



“Hoy venimos a rendir cuentas de los avances que se tienen en este proyecto tan importante para la ciudad y para los agentes primeros respondientes”, expresó.



El empresario dio a conocer que la obra tiene un porcentaje del 15.19 por ciento y se tienen avances en la construcción de cimentaciones, alberca semiolímpica y recreativa, así como muros y albañilerías.



Agregó que contará con canchas, albercas deportivas, gimnasio equipado, áreas de juegos infantiles, salones de usos múltiples, guardería, ludoteca y espacios para atención psicológica.



“Este proyecto es muy importante, ya que se está haciendo en colaboración con la administración municipal, será de beneficio para las familias de policías, bomberos y elementos de Protección Civil”, resaltó.



Explicó que se tiene una inversión de 243 millones de pesos, de los cuales 63 millones son aportados por el Gobierno Municipal, más el terreno que vale 20 millones, mientras que el sector empresarial aportó 180 millones de pesos; es la inversión más grande que ha hecho Ficosec.



“Tenemos que colaborar con el Gobierno Municipal, ya que solos no pueden y más en el tema de la seguridad, por lo que tienen que entrar los empresarios para que la ciudad esté más segura”, indicó.



Por otra parte, Raúl de León informó que ya culminaron la primera fase de la digitalización de procesos en seguridad pública, por lo que iniciarán la siguiente etapa sumando cerca de 13 millones de pesos de inversión.



El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar agradeció el compromiso de la iniciativa privada en contribuir con el Gobierno para beneficio de las familias juarenses.



“Desde que Raúl Apráez llegó a Ficosec, ha sido un gran aliado de la ciudad, estamos muy agradecidos por tanto apoyo a nuestros primeros respondientes”, agregó.