En un contexto donde ocho de cada diez estudiantes universitarios en México experimentan síntomas de estrés académico, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) abrió un espacio de reflexión y aprendizaje con la presentación del libro Programa de Autocontrol de Estrés (PACE), de la autoría del Dr. Rafael Rivera Rodríguez, egresado de la Licenciatura en Administración de Empresas de esta casa de estudios.

El evento tuvo lugar en el Auditorio “Jesús Macías Delgado” del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), recinto que lució lleno previo al inicio de la presentación, que fue pactada en punto de las 18:00 horas.

Durante la charla, el Dr. Rivera —doctor en Psicología Empresarial con maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia y actual director de la Clínica de la Conducta de Servicios Profesionales en Psicología— explicó que su libro es una herramienta dirigida tanto a especialistas en salud mental como al público general.

“Es una guía para aprender a desarrollar técnicas donde la propia mente genere herramientas para afrontar los estresores de la vida”, señaló el autor.

Rivera Rodríguez enfatizó que el estrés es un fenómeno global que impacta especialmente en los jóvenes.

El texto forma parte del Programa de Autocontrol de Estrés (PACE), una metodología que busca fortalecer el desarrollo personal mediante ejercicios mentales y conductuales de autocontrol.

El autor anunció, además, que los asistentes al evento recibirían como cortesía un mes gratuito de acceso al programa, que incluye evaluación, sesiones semanales y acompañamiento en línea.

La obra, Programa de Autocontrol de Estrés, puede adquirirse en La Bodega de Libros y en la Clínica de la Conducta de Servicios Profesionales en Psicología, en Ciudad Juárez.

“Los invito a acercarse al programa y al libro. Estoy convencido de que será de beneficio personal para ustedes y para sus familias”, concluyó el Dr. Rivera Rodríguez.

La actividad fue organizada en coordinación con el Departamento de Ciencias Sociales y el Programa de Licenciatura en Psicología.