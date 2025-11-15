El Grupo Universitario de Teatro UACJ forma parte de los grupos representativos de la máxima casa de estudios, se conforma por alumnos de distintos programas educativos con interés y talento por las artes escénicas. Este fin de semana 14, 15 y 16 de noviembre mantienen funciones a partir de las 19:00 horas en el teatro Octavio Trías del Centro Cultural Paso del Norte.

La primera de sus presentaciones culmina este día con la oportunidad de mostrar al público en general, la construcción de personajes, trabajo escénico y talento joven de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Se trata de 24 alumnos que dan presentación a Pequeñas historias de amor para personas solas, una obra del autor Saúl Enríquez, con dirección del maestro Cesar Cabrera y musicalizado por Giovanni Aguilar.

Alrededor de 60 minutos para acompañar las historias que abordan asuntos con respecto al amor y establecer temas resueltos, vividos y algunos por comprender, pues lo que rodea al amor regularmente es complejo o tiene algo por resolver, aquí en cada escena se puede compartir o contrastar posturas.

La armonía musical es una colaboración con apoyo de alumnos de la licenciatura en Producción Musical, quienes con la guía del maestro Aguilar, complementan el espacio teatral con fragmentos de canciones de Juan Gabriel. Una agrupación de 6 alumnos que con instrumentos diversos como la batería, guitarra, bajo y piano, además de la voz, se encargan de la musicalización de la obra.

El director de esta puesta en escena, el maestro Cesar Cabrera coordina al Grupo Universitario de Teatro UACJ desde hace 25 años, pero cuenta con una admirable trayectoria de más de 40 años en las artes escénicas.

Nos comparte que la experiencia es importante desde distintos puntos de vista, por un lado, el fomento y disfrute del consumo de Teatro en la comunidad fronteriza, pero también en la diversidad de talentos que dan presentación, pues los alumnos fluyen en escena y viven la experiencia actoral de enfrentarse a un importante público.

“Nos pueden hacer pensar, cada espectador se puede llevar a algo, la experiencia sensible para cada persona es diferente y entonces el teatro tiene la cualidad de hablar desde la palabra del cuerpo, el encuentro, la luz, la composición, desde la riqueza que nos da la combinación de todas las artes. La invitación con todo el fervor a que nos acompañen en las 3 funciones que vamos a tener viernes, sábado y domingo en el teatro Octavio Trías”.