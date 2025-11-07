Una delegación integrada por 86 empresarios chihuahuenses participará en la edición 2025 del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, que se desarrollará en el Recinto Ferial de Pachuca, Hidalgo, del 14 al 16 de noviembre.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, informó que la comitiva será encabezada por el titular de la dependencia, Edibray Gómez, y representantes de los 5 Pueblos Mágicos de Chihuahua: Batopilas, Creel, Casas Grandes, Guachochi e Hidalgo del Parral, así como del Barrio Mágico: Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua.

Cada localidad contará con un espacio dentro del Pabellón de Pueblos Mágicos para mostrar su riqueza natural, cultural y artesanal, así como sus principales atractivos, con el propósito de posicionarlas como destinos turísticos de interés nacional e internacional.

Gómez dijo que esta edición contará con la representación de 177 Pueblos Mágicos, los cuales expondrán su oferta turística, artesanal y gastronómica ante compradores nacionales e internacionales, medios de comunicación y público en general.

Se estima la visita de al menos 150 mil personas durante los tres días del evento.

En esta edición Batopilas tendrá presencia dentro del Pabellón Gastronómico, con la participación del chef Adriano, del restaurante María Meche, quien ofrecerá una muestra representativa de la cocina tradicional de la Sierra Tarahumara, que se elabora con ingredientes de la región.

En el caso de Guachochi participará en los pabellones de Medicina Tradicional, donde se compartirán conocimientos ancestrales sobre el uso de plantas y prácticas curativas de la cultura rarámuri y en el Artesanal, con artesanos que exhibirán piezas elaboradas con técnicas tradicionales.

Esta localidad serrana ofrecerá una presentación cultural con una danza tradicional, que resalta su herencia viva y las expresiones de los pueblos originarios de Chihuahua.

Por otro lado, Hidalgo del Parral participará con una presentación escénica alusiva al movimiento villista, que mostrará parte del legado histórico y cultural de la zona sur del estado.

Como parte de la delegación, acudirán además funcionarios estatales y municipales, así como representantes de la cadena de valor turística, touroperadores, guías de turistas y empresarios hoteleros, entre otros.

El Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos es un espacio para el desarrollo de actividades orientadas al fortalecimiento del sector turístico, entre las que destacan jornadas académicas, citas de negocios, presentaciones de destino, entrevistas en medios de comunicación y espacios de networking.