La Secretaría de Educación Pública (SEP) llevó a cabo la Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, con el propósito de fortalecer el papel de la educación superior en la construcción de un país más justo, incluyente e innovador. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) fue representada por el rector de esta casa de estudios, el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez.

La participación de la UACJ en la Primera Reunión Nacional representa una oportunidad invaluable para contribuir a la mejora del quehacer educativo y enriquecer las aulas con estrategias favorables.

La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el maestro Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, encabezaron el diálogo con los titulares de las instituciones de educación superior del país para delinear las rutas de colaboración hacia una transformación educativa.

Durante la reunión el maestro Mario Delgado Carrillo destacó en su mensaje de bienvenida que la educación es el pilar para la transformación del país, enfatizando la importancia del uso de la tecnología y la atención de la salud mental. “Necesitamos instituciones que promuevan la conciencia crítica y la transformación del mundo. La tarea de las universidades no puede ser sólo la transferencia de conocimientos técnicos, sino que también forme a personas completas, que piensen por sí mismas, que sean creativas y capaces de construir conocimiento colectivo”, expresó.

Por su parte, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que los espacios educativos promueven la paz y la seguridad en la sociedad. Convocó a los responsables de las universidades e instituciones públicas de educación superior, a abrir más espacios que permitan el acceso a la educación; a acercarse a la educación básica y media superior; así como a escuchar a los estudiantes: “los invito a acercarnos a nuestros jóvenes y escucharlos”, destacando la importancia del trabajo colaborativo para la formación de buenos ciudadanos.

El encuentro tuvo lugar el día martes 4 de noviembre de 2025, a las 12:00 horas, en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.