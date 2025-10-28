El arte y la gratitud se unieron esta tarde en el Teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario, donde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) presentó la Gala de Bellas Artes, un emotivo encuentro de danza y música que forma parte del Festival Cultural de Otoño 2025.

El evento, abierto al público en general, tuvo una duración aproximada de una hora y quince minutos, durante la cual el escenario se llenó de color, ritmo y talento, gracias a la participación de estudiantes y docentes que integran el Programa de Bellas Artes de esta institución formativa.

El licenciado Miguel Ángel García, coordinador general de Bellas Artes, explicó que la gala fue concebida como un reconocimiento a quienes han dedicado años de enseñanza y pasión a las artes dentro de la institución.

“Gala en Bellas Artes es para dar honor a esos docentes que han dedicado una parte de su profesión al Instituto, al Programa de Bellas Artes. Entonces, qué mejor manera que hacerlo con un programa que une la danza contemporánea y la música”, expresó.

El programa combinó flamenco, danzas folclóricas, danzas árabes y contemporáneas, además de un intermedio musical a cargo del coro universitario, que interpretó temas de corte contemporáneo. Cada presentación tuvo una duración aproximada de diez minutos, destacando la calidad interpretativa y el compromiso artístico de los participantes.

Entre los números que formaron parte de la velada figuraron piezas clásicas y modernas como The Sleeping Beauty de Tchaikovsky, Shadow of Time, Triana Tangos, Season of Love, Rolling in the Deep, Romántico Moderno y Brujas Contemporáneo, entre otras.

El público disfrutó de un recorrido por distintos géneros y expresiones artísticas que reflejan el trabajo constante de la comunidad universitaria en favor de la cultura y la formación integral.

Esta gala fue organizada por la Dirección General de Difusión Cultural y Divulgación Científica de la UACJ.