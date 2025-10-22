Como parte de la Comisión edilicia de Obras Públicas, el director general de Obras Públicas, Daniel González García presentó a regidores el proyecto de ampliación de la avenida De Las Torres, en el tramo que corresponde al Gobierno Municipal.



El funcionario informó que por parte del municipio el proyecto consta del bulevar Manuel Talamás Camandari a la calle Libramiento Regional, iniciando labores el lunes 13 de octubre, desde el tramo de la calle Yepomera a Libramiento Regional.



Destacó que el proyecto consiste en la reconstrucción de la vialidad con base de cemento y pavimentación con carpeta asfáltica, así como la ampliación de un carril nuevo, con terracería, base, sub base y carpeta, con una inversión de 48 millones 138,471.94 pesos del erario municipal, destacando que Gobierno del Estado trabaja en otro trayecto de la obra.



El regidor Antonio Domínguez Alderete, destacó que esta obra es una de las más importantes debido al beneficio que tendrá en las familias juarenses del suroriente, ya que permitirá una mayor afluencia vehicular.



“Los que hemos estado por allá sabemos que es un problema transitar en esas calles en ciertos horarios en específico, es un tráfico tremendo”, mencionó el regidor.



Así mismo, la sindica municipal, Ana Carmen Estrada, comentó la importancia de que se efectué esta obra, ya que detalló que beneficiará a miles de familias que transitan diariamente por el sector.



En la sesión también estuvieron presentes los regidores Luz Clara Cristo y Héctor Hugo Avitia, así como ciudadanos interesados en el proyecto.