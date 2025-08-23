Inicio » Presidente Pérez Cuéllar felicita a Indios por su primer triunfo en la gran final
Presidente Pérez Cuéllar felicita a Indios por su primer triunfo en la gran final

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, felicitó a Indios de Juárez por el primer triunfo en el Campeonato Estatal de Beisbol ante los Dorados de Chihuahua y dijo que confía en que la novena juarense se corone en la temporada 2025.

Minutos antes del encuentro el alcalde saludó a los peloteros y les hizo saber que la ciudadanía está orgullosa de ellos porque en cada partido han salido a poner el nombre de Juárez en alto.

Dijo que en este momento Indios representan el corazón, la fuerza y la casta de las y los juarenses que ante las circunstancias no se achican, sino al contrario, buscan cómo afrontar las adversidades y salir adelante.

La afición fronteriza anhela el campeonato estatal, los jugadores también y no queda de otra más que apoyarlos y tener la fe y la esperanza que ellos harán su mejor esfuerzo y los juarenses siempre reconocerán a quienes hacen lo mejor por esta tierra.

La tribu aborigen llegó a la final después de una dramática serie contra los Algodoneros de Parral y ahora buscan cerrar su actuación con un campeonato en la serie final contra los Dorados de Chihuahua.

