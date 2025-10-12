La Coordinación Estatal de Protección Civil(CEPC) emitió una alerta preventiva a la población ante el pronóstico de un incremento significativo en el potencial de lluvias para las próximas horas en gran parte de la entidad.

Estás condiciones son derivadas de la interacción del frente frío número 6 con la corriente en chorro subtropical, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y la nubosidad remanente de la tormenta Raymond.

Se prevén lluvias de muy fuertes a intensas (75.1 a 125 mm) en Janos y Casas Grandes; de fuertes a muy fuertes (50.1 a 75 mm) en Nuevo Casas Grandes y Madera; y de moderadas a fuertes (25.1 a 50 mm) en municipios como Ahumada, Ascensión, Galeana, Coyame y Ojinaga.

Además, se esperan chubascos dispersos (5.1 a 25 mm) en zonas como Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral, Jiménez, Urique y Batopilas, entre otros.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En cuanto a los vientos, se esperan rachas de 10 a 20 km/h, con posibles máximos superiores a 45 km/h en zonas centro y sureste.

Las máximas previstas para este domingo alcanzan los 32 °C en Ojinaga, 31 °C en Delicias, Camargo y Jiménez, y 28 °C en Chihuahua, mientras que municipios serranos como El Vergel, Creel y Madera registrarán entre 18 °C y 20 °C.

Ante estas condiciones, se exhorta a la población a extremar precauciones, especialmente en zonas de riesgo por inundación, deslaves o corrientes súbitas.

Se recomienda evitar cruzar arroyos o vialidades inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, y mantenerse informados a través de medios oficiales.

En caso de emergencia, comuníquese al 9-1-1.