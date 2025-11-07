La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante este fin de semana, se prevé un marcado descenso de temperaturas en gran parte del estado, derivado del ingreso del frente frío número 13 por la frontera norte del país.

Este sábado se anticipan temperaturas muy frías con heladas en las zonas altas de la Sierra Tarahumara.

Se esperan vientos con ráfagas que pueden superar los 55 kilómetros por hora (km/h) en municipios de las regiones norte, noroeste y noreste, como Juárez, Guadalupe, Ascensión y Ojinaga. Estas condiciones podrían ocasionar tolvaneras en el tramo Juárez–Ascensión.

El domingo se espera la entrada de una masa de aire ártica asociada a dicho sistema frontal, que intensificará el ambiente frío por la mañana y noche, con temperaturas muy frías en la zona serrana y heladas en las partes altas.

La CEPC recomienda a la población abrigarse adecuadamente, proteger a las personas en condición de vulnerabilidad, revisar sistemas de calefacción y ventilar los espacios.

Se exhorta a mantenerse informados a través de canales oficiales. Ante cualquier emergencia, la línea de atención 9-1-1 está disponible las 24 horas.