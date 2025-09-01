Auspiciada por la Dirección General de Bienestar Universitario (DGBU), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) recibirá a más de 7 mil estudiantes de nivel medio superior en la nueva edición del programa Conoce tu Universidad, que se llevará a cabo los próximos 11 y 12 de septiembre en el Complejo Deportivo Universitario.

Este programa tiene como propósito brindar a los jóvenes la información necesaria para que elijan de manera informada y responsable la licenciatura que desean cursar.

A través de este esfuerzo, la UACJ confirma los lazos de colaboración con las preparatorias de la localidad y ofrece a los alumnos una mirada cercana a lo que significa la vida universitaria.

En su edición 2025-2, Conoce tu Universidad se renueva con la incorporación de herramientas tecnológicas. Por primera vez, los recorridos por los institutos y campus podrán realizarse de manera virtual mediante una serie de videos disponibles en el canal de YouTube de la DGBU.

Durante dos días, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., los asistentes podrán recorrer los módulos informativos instalados en el Gimnasio de Alto Rendimiento, donde recibirán detalles sobre la oferta académica completa de esta casa de estudios, así como de los servicios que la institución pone a disposición de su comunidad universitaria.

El programa también contempla actividades deportivas y culturales: recorridos guiados por las instalaciones del complejo y demostraciones de los equipos representativos universitarios, quienes transmitirán el espíritu y la pasión que caracterizan a la UACJ.

Conoce tu Universidad 2025-2 es más que un evento: es la puerta de entrada al futuro de miles de jóvenes que están por dar el siguiente gran paso en su vida académica.