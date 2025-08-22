De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud estatal registrando un promedio de 20 nuevos casos de contagios diariamente, es como se está manifestando la epidemia de sarampión en el estado, lo cual hace prever que el mes de agosto cerrará con un acumulado superior a los 4 mil chihuahuenses infectados.

Si bien, es de destacar que solo han fallecido 14 personas (hasta este jueves 21 de agosto), y el ritmo de recuperación también es favorable y ronda los 20 casos diarios, con lo cual la situación se encuentra bajo control.

El registro de esta semana está comportándose de la siguiente manera: El martes 19 de agosto con 3,854 contagios confirmados, 9 hospitalizados y 14 muertes; El miércoles 20 se reportaron 3,872 con 11 hospitalizados; El jueves 21 la cifra fue de 3,896 con 14 hospitalizados y los mismos 14 fallecimientos.

A este ritmo, a mitad de la próxima semana (27 o 28 de agosto), se estaría cruzando la cifra de 4 mil chihuahuenses contagiados de sarampión.