La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que para este miércoles se espera una temperatura máxima de alrededor de 20 grados centígrados y una mínima cercana a los 12 °C. Asimismo, se pronostica una probabilidad de chubascos de entre 30% y 60%, los cuales podrían venir acompañados de rachas de viento, descargas eléctricas y caída de granizo.

De acuerdo con el reporte, los vientos oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 26 a 32 km/h.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 15 recorrerá el noroeste y norte del país, asociado con una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de la influencia de las corrientes en chorro polar y subtropical.

Estas condiciones generarán vientos fuertes a muy fuertes, además de chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, manteniendo el descenso en la temperatura. También se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.