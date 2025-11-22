El ingreso de un nuevo frente frío por el noroeste del país en interacción con otros eventos meteorológicos, darán origen este fin de semana a la primera tormenta invernal de la temporada, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Dicho fenómeno ocasionará un marcado descenso de las temperaturas, particularmente en municipios de la Sierra Tarahumara y rachas de viento en gran parte del territorio chihuahuense.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se prevé viento con rachas por encima de los 75 kilómetros por hora (km/h) en la zona suroeste, de 65 km/h en la zona oeste y de 55 km/h en el norte y noroeste, con posible formación de tolvaneras.

Se esperan lluvias aisladas a dispersas en las zonas norte, noroeste y oeste, con posibilidad de aguanieve o nieve en Janos, Madera y Ocampo.

Este sábado la influencia de la primera tormenta invernal mantendrá ambiente muy frío a frío por la mañana, con heladas en la zona serrana y temperaturas bajo cero en las partes altas.

Habrá rachas que pueden superar los 45 km/h en el norte y suroeste de la entidad, con precipitaciones aisladas en Madera y Ocampo.

Con base en los reportes de las unidades municipales de Protección Civil de Balleza y Madera, en dichos territorios se registró una ligera caída de nieve durante las primeras horas del jueves 20 de noviembre, que no generó afectaciones de ningún tipo.

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda a la población abrigarse adecuadamente y proteger a niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Además, se debe evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura para prevenir enfermedades respiratorias, extremar precauciones al conducir por carretera y no encender fogatas ni anafres dentro de las viviendas, para evitar intoxicaciones.