Por José Eduardo Borunda Escobedo

Para muchos de nosotros es común escuchar o leer el nombre de la Calle que lleva en sí una historia de esfuerzo y perseverancia. El Profesor Ramón Rivera Lara, era precisamente más que un profesor, era un líder que con sus acciones concretó precisamente un liderazgo educativo en la memoria de los juarenses y con impacto nacional. Ramón Rivera Lara fue un juarense dedicado a la docencia. Nació en 1917 y falleció en 1985.

El Profesor Rivera Lara fue director de la Escuela de Enseñanzas Superiores No. 21 (Escuela Industrial y Comercial Núm. 5,) y desde ahí desarrolló la idea de crear una institución de educación superior en lo que fue la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, edificación que actualmente ocupa el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.

Según se dice, fue director de la actual Escuela Secundaria Técnica número 1, misma que antes se llamaba ETIC 97.

Era el año de 1955, cuando le recomendaron las autoridades del municipio que dirigiera su atención en el proyecto hacia la figura del presidente de la república Adolfo Ruíz Cortínez (1952 – 1958), además de la figura del gobernador de la época, Teófilo R. Borunda Ortiz (1956 – 1962).

Sin embargo, el cambio de sexenio le alcanzó y el nuevo presidente ahora era Adolfo López Mateos (1958 – 1964), había que empezar de nuevo con la idea de un centro educativo de tal envergadura. La constancia permitió que a tres días de entregar el poder López Mateos, se aprobara la creación del Instituto Tecnológico Regional número 11 el cual empezó en funciones con una escuela secundaria y una preparatoria técnica.

En 1964 inició como Instituto Tecnológico Regional número 11 de Ciudad Juárez y la primera carrera profesional que se ofertó fue la de “Contador público y auditor” en el año de 1966, siendo entonces, la primera carrera profesional que se impartía con reconocimiento oficial en el municipio.

En reconocimiento a su trayectoria académica y como primer director del TecNM mejor conocido como Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, una de las calles principales de Ciudad Juárez lleva su nombre. Corre paralelo con la Teófilo Borunda y hace intersección con la carretera Panamericana hoy conocida como la “Tecnológico”.

Fuentes consultadas:

Archivo histórico, Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.

Discurso del director del TecNM, Mtro. Mario Macario Ruiz Grijalva, Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, ceremonia de del 61 aniversario de la fundación. 16 de octubre del 2025. Juárez México.