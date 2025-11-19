Un juez federal prohibió mantener incomunicado, detener o torturar a José Luis “M”, uno de los detenidos luego de la marcha de la Generación Z del sábado 15 de noviembre, quien fue vinculado a proceso este martes por lesiones dolosas en contra de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Juan Mateo Brieba de Castro, juez Sexto de Distrito en materia Penal en la CDMX, admitió a trámite una demanda de amparo presentada a nombre de José Luis “M” en la que concedió una suspensión de plano para evitar que sea víctima de los actos que reclamó: detención, incomunicación, tortura.

En su acuerdo de admisión, el juez fijó las 12:21 horas del 11 de diciembre próximo para realizar la audiencia constitucional, según la notificación pública del expediente 1141/2025.

José Luis “M”, de 22 años, fue presentado este martes ante un juez de control en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) le imputó el delito de lesiones dolosas.

Aunque fue vinculado a proceso, el juez de control le permitió llevar su proceso en libertad bajo la condición de que firme cada 15 días en el Centro de Justicia y que no se acerque a las víctimas ni se comunique con ellas.

Proceso