La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó desde Campeche que este año “le ha ido bien a México”, pero que el próximo año le irá “todavía mejor”. Durante una gira por el municipio de Palizada, en el estado sureste del país, la mandataria destacó que los logros de su gobierno son resultado de una administración que, según dijo, “gobierna con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Sheinbaum supervisó el avance del programa Pensión Mujeres Bienestar, que busca brindar apoyo económico a mujeres mayores de 60 años en situación vulnerable. Ahí, entre aplausos y el acompañamiento de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, afirmó:

“Cuando un gobierno está cerca del pueblo, que nunca se aleja… no hay nada que detenga a nuestra patria. Este año nos ha ido bien, y estoy segura que el próximo año nos va a ir todavía mejor”.

Durante el evento, habitantes reunidos comenzaron a gritar “¡Carretera! ¡Carretera!”, demandando la reparación de la vía Escárcega-Palizada, deteriorada por baches y falta de mantenimiento.

Ante la petición pública, Sheinbaum se comprometió a iniciar la reconstrucción de esta carretera en 2026, ya que el presupuesto 2025 está cerrado. Entre aplausos de los asistentes, dijo:

“No es que no vaya a Palizada porque no está bien la carretera. ¡Precisamente por eso vengo! Mi compromiso es que el próximo año iniciaremos la rehabilitación completa”.

Claudia Sheinbaum aprovechó su visita para presentar el Plan Campeche, un ambicioso programa integral con inversión de mil 238 millones de pesos enfocado en apoyar directamente a productores de leche, arroz y carne en el estado.

Este plan, que beneficiará a más de 7 mil pequeños productores, incluye:

Apoyo anual de 24 mil pesos por hectárea de arroz

300 kilos de fertilizante por hectárea

100 kilos de semilla certificada

Seis módulos con maquinaria moderna

Rehabilitación de distritos de riego

Además, se impulsará la producción de leche mediante:

Inseminación de hasta 20 vacas por productor

Ordeñadoras automáticas

28 kilos de semillas para pasto especial

Seis nuevos centros de acopio

Nueva planta pasteurizadora

Finalmente, para productores de carne, el plan contempla:

Mejora genética mediante inseminación de hasta 10 vacas

Cercos eléctricos

50 árboles forrajeros

Acompañamiento técnico especializado

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, detalló que el Plan Campeche permitirá generar:

100 mil toneladas de arroz

27 mil toneladas de carne

55 millones de litros de leche

Se estima que los apoyos permitirán crear 9 mil 500 empleos directos e indirectos, beneficiando especialmente a pequeños y medianos agricultores y ganaderos.

Durante su discurso, la presidenta insistió en que los resultados de su gobierno muestran que la economía de México se encuentra en su mejor momento:

“No solo es justicia social: da resultados. La economía mexicana está mejor que nunca”, afirmó.

Sheinbaum reiteró que los programas sociales continuarán siendo parte fundamental de su administración y que el desarrollo de las regiones del sureste será una prioridad en 2026.

