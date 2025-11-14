Aunque el Buen Fin inició oficialmente este viernes en Ciudad Juárez, varios centros comerciales registraron una afluencia mínima de compradores durante las primeras horas del día. En algunos casos, incluso se observaron establecimientos sin ofertas visibles pese al inicio de la jornada de descuentos.

En el centro comercial Mi Plaza, ubicado sobre la avenida Talamás Camandari, predominaban los locales cerrados. Entre los que sí abrieron, solo unos cuantos colocaron anuncios con rebajas alusivas al Buen Fin.

“No nos ha llegado la orden de poner mercancía barata hasta mañana sábado”, comentó el encargado de un negocio de electrónicos y accesorios de cómputo, asegurando que algunas tiendas esperan indicaciones corporativas antes de activar las promociones.

Algunos consumidores que recorrieron el lugar expresaron su sorpresa al no encontrar descuentos como los promocionados en redes sociales y medios. Uno de ellos recomendó a los compradores preguntar directamente en cada local cuáles son las ofertas del Buen Fin para evitar confusiones y confirmar que los productos realmente cuentan con una rebaja.

La actividad en los centros comerciales se prevé que aumente entre sábado y domingo, cuando la mayoría de las tiendas active promociones y se concentre una mayor cantidad de visitantes.