Con el compromiso de fortalecer los lazos entre la Universidad y la sociedad, el sábado 25 de octubre la asociación civil Mujeres Visionarias realizó una brigada de salud en colaboración con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través de la Dirección General de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social y la Subdirección de Responsabilidad Social Universitaria.

Durante la jornada se ofrecieron servicios gratuitos de salud bucal, orientación médica, toma de signos vitales, pruebas de glucosa, asesoría nutricional y consejería jurídica, en beneficio de las familias que acudieron al llamado.

La actividad contó con la entusiasta participación de estudiantes de las carreras de Enfermería, Nutrición, Odontología, Medicina y Derecho, quienes pusieron en práctica sus conocimientos y reafirmaron su compromiso con la formación integral y la responsabilidad social universitaria.

Estas brigadas representan una oportunidad para que los futuros profesionistas de la UACJ refuercen sus competencias en escenarios reales de servicio, al tiempo que contribuyen al bienestar de los sectores más necesitados de la comunidad juarense.