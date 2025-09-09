La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) por medio de la Dirección General de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social, a través de la Subdirección de Responsabilidad Social Universitaria continúa impulsando la colaboración comunitaria mediante proyectos de impacto social, como lo son las «Brigadas de Salud».

En esta ocasión, estudiantes de la licenciatura en Psicología impartieron charlas para alumnos de secundaria, abordando temáticas sobre abuso sexual, acoso escolar, maltrato infantil y violencia, con el fin de generar con conciencia.

862 alumnos de la Escuela Secundaria Federal 11 de la colonia Tierra Nueva fueron atendidos y se reafirmó el compromiso social y trabajo colectivo, sello que identifica a los alumnos de la UACJ.

Las brigadas de salud realizan otras tareas, donde estudiantes de otros programas participan con revisiones dentales, pláticas informativas del cepillado dental, toma de signos vitales, frecuencia cardíaca, peso, talla, así como pláticas del plato del buen comer y de la jarra del buen beber, donde se identifican casos de obesidad o desnutrición en alumnos de primaria.