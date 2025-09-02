Este martes se espera un día caluroso con posibilidad de lluvias aisladas, según el pronóstico meteorológico emitido por la Dirección General de Protección Civil del Municipio.

La temperatura máxima rondará los 32 grados Celsius, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 22 grados Celsius. Aunque la probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas es baja —entre un 6% y 8%—, no se descartan precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica.

Los vientos tendrán una velocidad promedio de 5 a 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 32 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en zonas descubiertas.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el monzón mexicano, en combinación con una vaguada en altura y divergencia en niveles altos de la atmósfera, generará condiciones de lluvia intensa en diversas regiones del país.

Se prevén lluvias puntuales intensas en los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa; muy fuertes en Baja California Sur y Nayarit; y fuertes en Baja California, todas acompañadas de descargas eléctricas.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil para evitar riesgos ante posibles lluvias y ráfagas de viento.