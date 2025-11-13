Ciudad Juárez.— Para este jueves 13 de noviembre de 2025, se espera en la frontera un día templado y con cielo mayormente despejado, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura máxima alcanzará alrededor de 26 grados centígrados, mientras que la mínima descenderá a 13°C, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante los contrastes térmicos entre la mañana y la tarde.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevén velocidades de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían oscilar entre 26 y 32 km/h. La probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas será baja, con valores que van del 0 al 3%, lo que favorecerá un ambiente seco durante gran parte del día.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, durante la noche del jueves, se pronostica la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste de México, el cual estará asociado con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera.

Este sistema interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando lluvias aisladas, fuertes rachas de viento y un descenso en las temperaturas principalmente en el estado de Baja California.

Asimismo, el organismo indicó que se mantendrá un ambiente frío durante la mañana en entidades ubicadas sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, condiciones que podrían intensificarse durante los próximos días conforme el frente frío avance hacia el interior del país.

En el caso de Chihuahua, se prevé que el sistema frontal comience a influenciar gradualmente el clima hacia el fin de semana, con posibles descensos en las temperaturas matutinas y vientos moderados.

Las autoridades meteorológicas recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura que suelen presentarse durante esta temporada del año.