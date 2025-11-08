Para este sábado, el pronóstico meteorológico anticipa cielo despejado y un aviso por viento ligero a moderado, con condiciones similares a las registradas en días anteriores.

Se espera una temperatura máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 11 grados, además de ráfagas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

Sin embargo, el domingo se prevé un notable descenso en la temperatura, con una máxima de 17 grados y una mínima de 6 grados centígrados, acompañado de vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que también podrían llegar a los 40 km/h.

Ante estas variaciones climáticas, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones para evitar afectaciones por el cambio brusco de temperatura y las condiciones de viento.

Se recomienda abrigarse adecuadamente durante las mañanas y noches, así como evitar la exposición prolongada a las corrientes de aire.